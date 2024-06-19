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Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, mevsim değişikliğine yol açarak toprakta yetişen ürünü vuran ve gölleri kurutan küresel ısınma riskini bertaraf etmek için Türkiye'nin sahip olduğu tüm su havzalarının röntgenini çekecek, analizlerini yapacak, sınırlarını çizerek tek bir data altında toplayacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 07:45, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 08:28
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Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor

Dünyayı kasıp kavuran küresel ısınma, mevsim değişikliklerini tetikliyor. Bu ise hayatın bir numaralı şartı olan besin kaynaklarının gelişimini vuruyor. Türkiye, küresel ısınma tehlikesini bertaraf edebilmek, toprağı ve suyu vuran bu riski teğet geçmek ya da en az zararla atlatabilmek için tedbir amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetim Genel Müdürlüğü, tehlikenin en fazla etkilediği risk alanlarından olan su kaynaklarının korunması için son olarak "Türkiye Sayısal Su Altlıkları" Projesi başlattı. Proje içme ve kullanma suları havzalarının sayısallaştırılarak "Türkiye Su Atlasları"nın çıkarılmasını içeriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

Bütüncül ölçekte coğrafi nitelikli su kaynakları verisinin üretimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Sayısal Su Kaynakları Altlığı Projesinin de bu açıdan elzem olduğunu kaydetti. Bakan Yumaklı, ulusal menfaatler başta olmak üzere su yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamak için Türkiye'nin tüm su kaynaklarına bir veri altında toplayarak sahip çıkacak her türlü çalışmanın Bakanlık bünyesinde yürütüldüğünü belirtti.

SINIRLAR GÜNCELLENECEK

Projenin yine bu yönde çalışmalarda bulunarak katkı sunan tüm kurum ve kuruluşların veri ihtiyacını da karşılayacağına dikkat çeken Yumaklı şunları dile getirdi: "Proje kapsamında içme-kullanma suyu havza ve alt havza sınırları ileri sayısallaştırma yöntemleriyle güncellenecek. Bununla birlikte içme suyu kaynağı olarak planlanan işletme ve inşa halinde bulunan baraj, gölet ve diğer depolama özelliğine haiz 270 durgun su kaynağı, su kaynağını besleyen nehir kolları ve havza sınırları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında hidrolojik analizlerle sayısallaştırılacak. İlave olarak bu havzalarda belirlenecek koruma planları, bu sınırlar referans alınarak belirlenecek."

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