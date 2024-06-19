AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etmiş, Erdoğan da iade-i ziyaretle 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'ne gitmişti. "Yeni anayasada uzlaşı" başlığını da gündeme getiren "normalleşme sürecinin" devam edip etmeyeceği merakla beklenirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı yazılı açıklama sonrası gündem bir anda değişmişti. Son günlerde siyasette yaşanan yumuşama süreci şimdilik askıda kalırken, AK Parti 2028'e giderken hazırladığı üç ayaklı iletişim stratejisi ile bugüne kadar kalıplaşan bazı algıları rafa kaldırarak yeni bir sürece girecek.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu kapsamda kurulacak söylem çalışma grupları gündem oluşturacak ve akışı belirleyecek konular üzerinde duracak; partililer arasında söylem birliği kurulacak.

Yeni dönemde vekillerin gündem dışı, yerinden söz, sataşma, grup önerileri gibi başlıklarda her vesileyle konuşmaları sağlanacak ve basın toplantısı sıklıkları artırılacak.

Gündemde olan her konu hakkında parti görüşünü dillendirecek.

Vekiller ve yöneticiler, Erdoğan'ın uzun süredir sıcak bakmadığı televizyon programlarına aktif katılım sağlayacak. Partililer tartışma programlarına katılarak parti politikalarını ve güncel konuları değerlendirecek.