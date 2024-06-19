Kayalığa çarpan tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Son zamanlarda sıkça yaşanan uçak rötarlarını fark ettiniz mi? İşte sebebi...
Sponsorlu İçerik
'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'
'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu
Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu
Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor
Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Siyasi partilerden karşılıklı bayram ziyaretleri
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Şehirlerde 'su bütçesi uygulamasına' geçilmesi önerisi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kayalığa çarpan tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının kayalığa çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 11:38, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 11:39
Yazdır
Kayalığa çarpan tarım aracındaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

K.T. (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Balçıkhisar-Yıprak köy yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybermesi sonucu yol kenarındaki kayalığa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki M.S.S (19) ve K.R.E. (18) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber