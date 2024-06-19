Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertli takım, UEFA'nın İsviçre Nyon'da bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı.

Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.