Yusufeli Barajı'nda tam kapasite enerjide son denemeler

TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Sponsorlu İçerik
Konut fiyatları düşecek mi?
Konut fiyatları düşecek mi?
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'
'Kurada hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değil'
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu
Çanakkale yanıyor! Gelibolu'ya girişler durdu, Anafartalar köyü tahliye oldu
Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor
Türkiye'nin su atlasları çıkarılıyor
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
TikTok abi ablaları çocukları zehirliyor: Yeni tuzak seni anlıyoruz
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Bakan Bolat: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Yeni eşi, vefat eden eşle kıyaslamak boşanma nedeni
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Bakan Özhaseki: Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Tuzla'da fabrikada yangın: Yandaki fabrika ve ormana sıçradı
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Satılamayan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Lekelenmeme hakkı, 1 milyonu aşkın kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörler mercek altında
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Engellinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV'yi ödeme zorunluluğu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Özel hastanelerin provizyon oyunu
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Uyutmaya 'komisyon' karar versin
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Ev sahipleri yüzde 25'lik sınırın acısını çıkaracak
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yükseltti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yusufeli Barajı'nda tam kapasite enerjide son denemeler

Artvin'de inşa edilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de, 1 milyar 938 milyon metreküp su depolandı. Yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli'nde, son denemeler sürerken, su seviyesinin 710 kotuna ulaşmasıyla tam kapasite enerji üretim aşamasına geçilecek. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Yusufeli Barajı, ülke ekonomisine yıllık 6 milyar liralık katkı sağlayacak. Son denemelerden sonra Yusufeli, ülkeye katkılarına devam edecek" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 13:33, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:34
Yazdır
Yusufeli Barajı'nda tam kapasite enerjide son denemeler

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı.

Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. Baraj havzasında su yüksekliği 707,15 metreye, depolanan su miktarı ise 1 milyar 938 milyon metreküpe ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, kısa sürede tam kapasite enerji üretim aşamasına geçilecek. Dürbünlerinin döndüğü, ıslak testler ve son denemelerin sürdüğü Yusufeli Barajı'nın, üreteceği enerji ile Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülüyor.

'BARAJ, 2,5 MİLYONLUK ŞEHRİ AYDINLATACAK'

Barajdaki çalışmaları yakından takip eden AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, su seviyesinin 24 Haziran'da 710 metre seviyesine çıkacağını belirterek, "Çoruh Nehri'nin bilezikleri, gerdanlıkları diye tabir edilen baraj silsilesinin sonuncusu Yusufeli Barajı'nda 1 milyarı aşkın kilovatsaat elektrik üretildi.

Elektrik üretimi süren barajda, 3 ünitede denemeler yapılıyor. Bunların kabulleri gerçekleşiyor. Su seviyesi 24 Haziran'da 710 metre seviyesine çıkacak. 710, en yüksek kot seviyesi. Orada biraz beklenecek, barajın durumu incelenecek" dedi.

Son denemelerin sürdüğünü aktaran Çelik, "710 kotunda barajın kabulüyle ilgili süreç başlayacak. Elektrik üretimi bu safhalarda devam ediyor, ciddi anlamda enerji üretiliyor. Neredeyse 2 milyar kilovatsaate yakın enerji üretilecek.

Ülke ekonomisine yıllık 6 milyar liralık bir katkı sağlayacak. Bir başka ifadeyle Yusufeli ilçemizdeki Yusufeli Barajı 2,5 milyon kişilik bir şehri aydınlatacak. Böyle muazzam bir eseri çok şükür ülkemize kazandırdık. Artık son denemelerden sonra da Yusufeli Barajı, ülkeye katkılarına devam edecek" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber