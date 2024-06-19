Barclays'ten TL analizi: Daha iyi performans bekliyoruz

Barclays, daha önce de Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükseltmişti.

Analizde, 2024 yılının ikinci yarısında asgari ücret artışı olması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 250 baz puanlık bir artışı değerlendirebileceği belirtildi.

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