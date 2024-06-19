Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!

İstanbul güneşli 31 derece, poyraz sert, ancak hava çok daha nemli olmaya başladı. Ankara açık 33, Bursa 35 derece. İzmir gölgede 38 derece, sert esen rüzgar ise biraz serinlik sağlıyor. Antalya'da nem 34 derece olan sıcaklığı 40 derece hissettiriyor.

Marmara'da poyraz serinlik vermeyi sürdürecek ancak, sıcaklık perşembeden itibaren 2-3 derece daha artacak ve bölge daha nemli olmaya başladı. Edirne 35, Kocaeli 32, Balıkesir 33 derece.

İç Anadolu'da Eskişehir 33, Kayseri 35, Konya 34 derece. Perşembeden itibaren rüzgarlar sert esse bile hava daha sıcak olacak.

Ege'de sıcaklık çok yüksek gölgede Manisa 39, Muğla 38, Denizli 41, Aydın 43, Bodrum 37 derece. Rüzgarlar kuzey Ege'ye serinlik vermeye devam ediyor. Dalaman, Ortaca tarafında ise daha hafif. İç kesimlerde yerel kısa süre yağış olabilir.

Akdeniz'de hava çok nemli, sıcak çarpması tehlikesi yüksek. Adana 39, Hatay 38, K.Maraş 42, Isparta 37 derece. Mersin'de hissedilen sıcaklık 39 derece.

Karadeniz'de Trabzon, Artvin kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Bölgede rüzgarlar çok sert, sahillerde 30 derece olan sıcaklık nemli hava nedeniyle daha yüksek hissediliyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı kesimindeki yağış kısa süre bekleniyor Erzurum 31, Malatya açık 39 derece. Güneydoğu'da sıcaklık biraz daha artıyor, Diyarbakır 42, Gaziantep 41, Şanlıurfa 43 derece.