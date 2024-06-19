Yediemindeki araçları parçalayıp satanlara operasyon: 7 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde örgütlü olarak yediemin otoparklarına teslim edilen araçları parçalara ayırıp satan 7 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalarda çok sayıda araç ve motosiklet parçası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.