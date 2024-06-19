Şeker komasına giren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayramın 1.nci gününde şeker komasına giren 10 yaşındaki Berat Ölmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 16:14, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:59
Yüksekova'da yaşayan Muzaffer Ölmez isimli vatandaşın torunu 10 yaşındaki Berat Ölmez, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde şeker komasına girdi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınan küçük çocuk, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Küçük çocuk Ölmez'in cenazesi, Esenyurt Mahallesine bağlı Mezarlık TOKİ'de toprağa verilirken, taziyenin Esendere Beldesindeki Yılmaz Mahallesi Camisinde kabul edildiği belirtildi.