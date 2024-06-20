Üvey oğlunun tartıştığı genci öldüren şüpheli tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde, üvey oğlunun kavga ettiği genci bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 15:55, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 16:19
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çaybaşı Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta, 18 Haziran'da üvey oğlu B.Ç'nin (15) kavga ettiği Süleyman A'yı (15) bıçakla öldüren Sebahattin İ'yi (48) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.