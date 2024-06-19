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Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek pazartesi günü bir araya gelecek.

Haber Giriş : 19 Haziran 2024 17:00, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 16:59
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Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü

AK Parti ile CHP arasında yerel seçim sonrası başlayan normalleşme süreci, liderler buluşmasının ardından, ekonomi kurmaylarının buluşmasıyla devam edecek.

EKONOMİ'den Maruf BUZCUGİL'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'nin gölge kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu olan Prof.Dr. Yalçın Karatepe pazartesi günü bir araya gelecek.

İki ekonomi kurmayı pazartesi sabah 10:00'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda buluşacak. Prof.Dr. Karatepe'nin ajandasında, CHP'nin son dönemlerde sıkça gündeme taşıdığı konular yer alacak. Bu kapsamda başta asgari ücret olmak üzere emekli aylıklarında düzenleme görüşmenin ana unsurlarından birisini oluşturacak.

Şu ana kadar açıklanan buğday ve çay dahil tarımsal desteklemelerin maliyetleri bile karşılamaya yetmediği ve güncellenmesi gerektiği üzerinde durulacak.

Karatepe ayrıca hazırlıkları sürdürülen vergi sistemindeki değişikliklerle ilgili de bir dizi öneride bulunacak.

İlk buluşma Erdoğan ile Özel arasındaydı

Yerel seçimin ardından iki parti arasındaki ilk buluşma CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaretiyle gerçekleşmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i CHP Genel Merkezinde ziyaret etti.
Bu görüşmelerde partilerin ekonomi kurmaylarının gündemdeki güncel konuları görüşmek üzere bir araya gelmeleri konusunda mutabakata varıldı.

CHP lideri Özgür Özel Şimşek-Karatepe görüşmesine yönelik geçen hafta yaptığı açıklamada, özellikle vergide adaletli bir sistem kurulması gerektiğini belirterek, verginin çalışandan ziyade şirketlerden toplanması gerektiğine işaret etmişti. Özel, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk" ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomi kurmayları arasındaki görüşmenin 3'er kişilik heyetle yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre Karatepe bu görüşmeye tek başına katılacak.


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