Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının, arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 18:54, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 18:55
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava ambulanslarımız arife gününden itibaren 126 acil vaka için harekete geçti. Hazır olmasına her zaman hazırız ama temennimiz dönüş yolunda çok dikkatli olunması." ifadelerini kullandı.
Öte yandan paylaşımda, bir hastanın hava ambulansına nakledildiği görüntülere yer verildi.