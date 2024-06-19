Dursunbey'de traktör ters döndü: 1 ölü

Olay Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Umurlar mahallesinde tarlasından ot biçmek için traktörle tarlaya giden Hüseyin Ersoy (72) traktörün direksiyon hakimiyetini kayberek şarampole uçtu. Ters dönen traktörün altında kalan Hüseyin Ersoy'u Dursunbey itfaiyesine bağlı ekipler ve 112 Sağlık ekipleri ters dönen traktörün altından cansız bedenini çıkardılar. Traktör kazası ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.