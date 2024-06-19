Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden İranlı dağcının cenazesi dağdan indirildi

İran'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3 dağcı, 14 Haziran'da Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan dağcılar dönüş yolundayken 4 bin 600 metreye inildiğinde Ekber Helil (47) isimli dağcı iddiaya göre kayarak düştü. 4 bin 300 metreye kadar sürüklenen Helil, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden diğer dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çalışmalara Van ve Diyarbakır'dan sevk edilen AFAD ekipleri de destek verdi. Karın erimesine bağlı çığ riskinin yanı sıra taş düşmelerinin yaşandığı bölgede ekipler halatlarla cenazeye ulaşabildi. Güçlükle bulunduğu yerden alınan İranlı dağcının cenazesi, ambulansın beklediği 3 bin 200 metredeki kampa taşındı. İranlı dağcının cenazesi, otopsi için Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.