'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 21:58, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:02
Bayram için memleketlerine gidenler, bayramın son gününde ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerliyor.
Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.
Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.