'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı

Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Bayram için memleketlerine gidenler, bayramın son gününde ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

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