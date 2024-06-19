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İngiltere Başbakanı Sunak'ın yakın koruması gözaltına alındı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, seçim tarihine ilişkin bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Haziran 2024 22:40, Son Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:41
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İngiltere Başbakanı Sunak'ın yakın koruması gözaltına alındı

İngiltere'de seçim tarihine ilişkin bahis oynayanlara ilişkin soruşturmalar devam ediyor. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın yakın korumalığını yapan bir polis memuru, genel seçim tarihi açıklanmadan önce bu tarih üzerine bahis oynadığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Londra Metropoliten polisi, seçimin zamanlamasına ilişkin bahis oynayarak görevini suistimal ettiğinden şüphelenilen polis memuru hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltına alındığını duyurdu.

Metropolitan polisi, Şans Oyunları Komisyonu'nun kendileriyle irtibata geçerek, teşkilatın Kraliyet ailesi üyeleri ve hükümet yetkililerinin korumasını üstlenen özel birimden bir polis memurunun seçim tarihi üzerine bahis oynadığı iddialarını araştırdıklarını bildirdiğini açıkladı.

Metropoliten Polis Teşkilatı'nın Kraliyet ve Özel Koruma Birliği'nde görevli polisler, vazifeleri gereği Başbakan Sunak'ın oldukça yakınında bulunuyor ve çoğu zaman başbakanla aynı aracı paylaşıyor.

Sunak'ın özel danışmanının da seçim tarihi üzerine bahis oynadığı ortaya çıkmıştı

Polis memurunun gözaltına alındığına ilişkin haber, Başbakan Sunak'ın özel danışmanlarından Craig Williams'ın seçim tarihi üzerine bahis oynadığının ortaya çıkmasından bir hafta sonra geldi. 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı olan Williams'ın Başbakan Sunak seçim tarihini ilan etmesinden üç gün önce seçim tarihi üzerine 100 sterlin tutarında bahse girdiği ortaya çıkmıştı.

İngiltere Başbakanı Sunak, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada genel seçimlerin tarihini 4 Temmuz olarak ilan etmişti.

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