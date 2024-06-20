Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre AK Parti, Pazar günü sona erecek dokuz günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarını aynı tempoyla sürdürecek. 31 Mart mahalli seçimlerindeki oy kaybının sebeplerini tek tek araştıran parti kurmayları, önümüzdeki hafta başı MYK toplantısında bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü MYK'yı toplayacak. Erdoğan, MYK üyelerinin bayram tatili süresince saha gözlemlerini dinleyecek. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da masaya yatırılacak, izlenecek yol haritası belirlenecek.

İLK GÜN TECRÜBE PAYLAŞIMI

Kızılcahamam'da düzenlenecek ve 30 Haziran'da başlayıp 2 Temmuz'da sona erecek olan kampta, sekiz bakan sunum yapacak. Kampın ilk gününde genel başkan vekilleri belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı ve sohbet programında bir araya gelecek. Ardından genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları yapacak.

ERDOĞAN HİTAP EDECEK

Kampın ikinci gününde, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yaparak ilk oturum tamamlanacak. İkinci oturumda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan basına açık bir şekilde belediye başkanlarına hitap edecek. Erdoğan'ın burada Cumhur İttifakı'nın devamı, toplumda ve tabanda beklenen değişim hamlesi ile ilgili güçlü mesajlar vermesi bekleniyor.

PROBLEMLERİNİ İLETECEKLER

Konuşmanın ardından toplantı basına kapatılarak Erdoğan'ın da katılımıyla genel istişare ve değerlendirme bölümüne geçilecek. Burada Belediye başkanları yaşadıkları problemleri bizzat Erdoğan'a iletme fırsatı bulacak. Belediye başkanlarının yaşadıkları bütçe sıkıntısını, borçların fazlalığı, personel maaşları ve bürokratik engeller gibi birçok meseleyi bizzat Erdoğan'a ileteceği belirtiliyor.