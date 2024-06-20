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İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir

Meral Akşener'in İyi Parti'yi bırakmasının ardından 5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık yarışını kaybeden Koray Aydın yol ayrımında. Akşener-Erdoğan görüşmesi üstünden Müsavat Dervişoğlu'nu eleştiren Aydın'ın ekibiyle birlikte istifa edeceği iddia ediliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 07:40, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 07:41
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İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir

İyi Parti'de seçim yenilgisiyle başlayan, sonrasında eski Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle yeni bir boyuta taşınan krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.

27 Nisan'da yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık yarışını kaybeden partinin ağır toplarından Koray Aydın, bayramdan önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Akşener'in İyi Partililerinin yüzünü yere eğdirdiğini önü sürmüştü. Aydın, parti yönetiminin Akşener'i açıklama yapmaya davet etmesinin şart olduğunu belirterek, üstü kapalı olarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nu eleştirmişti.

İSTİFA SEÇENEĞİ DE MASADA

Akşener'den şu ana kadar görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmazken, Aydın'ın önümüzdeki günlerde, yeni bir yol haritası çizmek için yakın çalışma arkadaşlarıyla bir araya geleceği, İyi Parti'den istifa etme seçeneğinin de aralarında bulunduğu önemli kararlar alabileceği belirtiliyor. Aydın ve ekibinin istifa etmesi durumunda İyi Parti'ni dağılma sürecine girebileceği de iddia ediliyor.

Bayramdan önce İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in, 'kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığı' gerekçesiyle partisinden istifa etmesiyle, İyi Parti'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 44 olan TBMM'deki sandalye sayısı 35'e düşmüştü. Bunun yanı sıra il örgütlerinden Akşener'in fotoğraflarının indirilmesini istediği için kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un da ihraç sürecini beklemeden önümüzdeki günlerde İyi Parti'den istifa edeceği belirtiliyor.

DERVİŞOĞLU'NDAN AKŞENER'E ZİYARET

Bu arada İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin kurucu lideri Meral Akşener'i, Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'daki evinde ziyaret etti. Ziyarete, Dervişoğlu'nun eşi Nahide, kızı Zeynep Dervişoğlu ile Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve bazı partililer de katıldı.

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