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Akaryakıt zamları ertelendi

Benzin ve motorinde bugün yapılması beklenen zamlar ertelendi. Benzine 1 lira 64 kuruş, motorine 1 lira 63 kuruş zam bekleniyordu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 13:57, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 13:54
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Akaryakıt zamları ertelendi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam bekleniyordu.

Alınan bilgiye göre bugün yapılması beklenen zamlar ileri bir tarihe ertelendi.

21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyordu.

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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