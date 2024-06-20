Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 447 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 477 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin lira oldu. Cuma günü, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 599 milyon 456 bin 31,54 lira, işlem miktarı ise 655,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 601 milyon 176 bin 160,35 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Özbey Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: