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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 değer kazanarak 10.739,94 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 18:28, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:40
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 268,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 92,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,62, holding endeksi yüzde 2,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,95 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,04 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte özellikle Avrupa'da merkez bankalarının para politikalarında gevşeme döngüsünün öne çıkmasının küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı. BoE açıklamasında, üyelerin 7'sinin politika faizini yüzde 5,25'te sabit tutma, 2'sinin 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürme yönünde oy kullandığı ifade edildi.

Öte yandan, İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini ekonomiye destek için ikinci kez 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkeler arasındaki politika faizi gevşeme döngüsündeki öncü konumunu korudu.

Yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisinin izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de öncü endeks ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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