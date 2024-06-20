Dolar 32,83 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,6850 32,6860 32,8330 32,8340 Avro 34,9050 34,9060 35,3450 35,3460 Sterlin 41,3850 41,4100 41,6380 41,6520 İsviçre Frangı 36,6800 36,7000 36,7990 36,8140 ANKARA ABD Doları 32,6550 32,7350 32,8030 32,8830 Avro 34,8650 34,9450 35,3050 35,3850 Sterlin 41,3250 41,5350 41,5780 41,7880