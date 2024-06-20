Dolar 32,83 TL'ye yükseldi
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 32,83 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 17:47, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,6850
|32,6860
|32,8330
|32,8340
|Avro
|34,9050
|34,9060
|35,3450
|35,3460
|Sterlin
|41,3850
|41,4100
|41,6380
|41,6520
|İsviçre Frangı
|36,6800
|36,7000
|36,7990
|36,8140
|ANKARA
|ABD Doları
|32,6550
|32,7350
|32,8030
|32,8830
|Avro
|34,8650
|34,9450
|35,3050
|35,3850
|Sterlin
|41,3250
|41,5350
|41,5780
|41,7880