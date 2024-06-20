Bayramda 2,7 milyondan fazla kurbanlık satıldığı tahmin ediliyor

Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Sponsorlu İçerik
Akaryakıt zamları ertelendi
Akaryakıt zamları ertelendi
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı
Konya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 bebek yaralandı
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir
İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir
Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek
Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek
Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
Konut fiyatları düşecek mi?
Konut fiyatları düşecek mi?
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
Sahte diplomayla holding yöneticisi oldu
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
AK Parti'de üç ayaklı yeni strateji: Önce kör noktalar tespit edilecek
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Eylem Tok ve oğlu için ilk karar verildi!
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Türk Lirası'na geçiş hız kesmiyor! Mevduat artışı 3.5 trilyonu geçti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bayramda 2,7 milyondan fazla kurbanlık satıldığı tahmin ediliyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl Kurban Bayramı'nda 2,2 milyonu küçükbaş olmak üzere toplam 2,7 milyondan fazla kurbanlık hayvan satışı gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 11:17, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:13
Yazdır
Bayramda 2,7 milyondan fazla kurbanlık satıldığı tahmin ediliyor

Çelik, AA muhabirine, bayramdan aylar önce hazırlıklarını tamamlayan yetiştiricilerin kurban pazarlarında satışlarını yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın sektöre hareketlilik kazandırdığını vurgulayan Çelik, sadece yetiştiricilerin değil, nakliye, bıçak ve kesim işi yapanların işlerinin de arttığını ifade etti.

Çelik, kurbanlık satışlarına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşlar kurbanlıkta küçükbaşı daha çok tercih etti. Ülke genelinde bu sene 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edildi. Tam rakamlar henüz netleşmedi. Kurbanlık satışları geçen seneye göre geride kaldı." dedi.

Bayram öncesinde kurban pazarlarındaki ve küçükbaş hayvan işletmelerindeki hareketliliğe bakarak 3 milyon civarında küçükbaş satışı olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Bu sene küçükbaş kurbanlıklarda öngördüğümüz satışlara maalesef ulaşılamadı. Bunun en büyük sebebi bayram tatilinin uzun olması diyebiliriz. Birçok kişi bayramı tatil yerlerinde geçirdi. Büyükşehirlerde kurbanlık satışlarında geçen yıla göre azalma görüldü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizde kurban kesiminin beklenilen düzeyde olmadığını görüyoruz."

Çelik, kurban pazarlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu sene 500 binden fazla da büyükbaş kurbanlık satışı yapıldığını tahmin ediyoruz. Böylelikle bu yıl satılan kurbanlık sayısı 2,7 milyonu geçti." ifadelerini kullandı.

- "ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması faydalı bir hizmet"

Kurbanlık satış noktalarında elde kalan hayvanların yetiştiricilerin talep etmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınmasının önemine dikkati çeken Çelik, kurumun cari alım fiyatlarına ilave olarak nakliye, bakım ve besleme giderlerini de değerlendirdiğini anlattı.

Çelik, kurbanlık alım fiyatlarının kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 olarak belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"ESK'nin elde kalan kurbanlıkları alması yetiştiricilerimiz için faydalı bir hizmet. Büyükşehirlere uzak illerden gelen ve satamadığı için geri götürmek durumunda kalacak yetiştiricilerimiz için de bu hizmet ek bir masrafa girmemeleri açısından çok kıymetli. Artan maliyetlerle mücadele eden yetiştiricilerimizin kurbanlıkları tekrar götürmeleri de ayrı bir masraf olacaktı. Tarım ve Orman Bakanlığına sektörümüz adına teşekkür ederim."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber