Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü

Yusuf ve Zeynep Yılmaz'ın naaşı İstanbul'da, Hüseyin Kart'ın Denizli, eşi Şeyma Kart'ın cenazesinin ise Hatay'da toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan cenazeler, Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ölenlerin yakınları bu sırada gözyaşı döktü. Hastaneye gelen Yılmaz'ın meslektaşları da büyük üzüntü yaşadı.

Kazada yaralanan, Yılmaz çiftinin 3 aylık bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki bebeği Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen bebeklerin tedavisi sürüyor.

Kazada, Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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