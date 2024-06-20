Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 12:57, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:58
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Türk Siahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor" vurgusu yapıldı.