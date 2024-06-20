Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 sıfır araç satışı gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 7,9 azalışla 96 bin 646 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli otomobil satışları ilk sırada

Söz konusu dönemde otomobil satışlarında benzinli otomobiller 247 bin 828 ile birinci, hibrit otomobiller ise 54 bin 65 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satış sayısı 39 bin 351, otogazlı otomobil satış sayısı ise 2 bin 783 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 27 bin 604 olarak kayıtlara geçti.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 31 bin 70'e yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Hibrit otomobil satışları yükselmeye devam ediyor

Mayıs sonu itibarıyla 2023'ün aynı dönemine göre, dizel araçların satışları yüzde 33,1 ve otogazlıların yüzde 37 düştü. Bu dönemde benzinli otomobil satışlarında yüzde 7,4, hibrit otomobil satışlarında yüzde 50,3, tam elektrikli otomobil satışlarında ise yüzde 257,3 artış tespit edildi.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ilk 5 ayında yüzde 67,8 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 66,1'e geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 17,3'ten 10,5'e, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 1,3'ten 0,7'ye geriledi.

Ocak-mayıs döneminde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 2,3'ten 7,4'e, hibritlerde yüzde 10,6'dan 14,4'e yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,7'sinin içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

Mayıs ayında ise toplam 7 bin 349 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin mayıs ayındaki pazar payı yüzde 9,2 olarak hesaplandı.