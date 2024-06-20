Bakan Özhaseki: Deprem bölgesindeki 4 şehrin meydanını yeniden yapıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarımızı altyapısı ve üstyapısıyla yeniden yapıyoruz" dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 15:06, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:02
Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, açıklamasında, "Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da şehir meydanlarımızı altyapısı ve üstyapısıyla yeniden yapıyoruz. Depremden etkilenen illerimizde sadece konut üretmiyoruz. Şehirlerimizi eski canlılığına kavuşturacak, ticari hayata güç katacak olan, şehirlerimizin kalbi şehir meydanlarımızı da tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak inşa ediyoruz. Yeşil ve çevre dostu olacak şekilde planladığımız şehir meydanlarımız, vatandaşlarımız için hem yeni bir yaşam alanı hem de bugünden yarına bir köprü olacak" ifadelerini kullandı.