Nemrut Dağı'nı bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti

Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Havada kriz sürüyor! Uçak rötarları devam edecek
Sponsorlu İçerik
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Akaryakıt zamları ertelendi
Akaryakıt zamları ertelendi
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Kartla harcama patladı yeni düzenlemeler yolda
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
Değeri 300 milyar dolar... Yer altında 6 bin 500 ton altın var!
İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir
İyi Parti'de Koray Aydın yol ayrımında! Ekibiyle birlikte istifa edebilir
Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek
Erdoğan, belediye başkanlarını dinleyecek
Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Kripto düzenlemesi Meclis'e geliyor
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'hac kuraları' ile ilgili iddialara açıklama
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Adalet Bakanlığı: O hakim görevden ihraç edildi
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Sıcak ve nem geliyor: Gölgede bile 40 dereceleri göreceğiz!
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Jandarma komutanı, eşinin şüpheli ölümünde tutuklandı
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Ekonomide kritik buluşma pazartesi günü
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı
Konut fiyatları düşecek mi?
Konut fiyatları düşecek mi?
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık bayramda doldu taştı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
İstanbul artık yabancıya da pahalı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Nemrut Dağı'nı bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 8 bin kişi gezdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 15:26, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:04
Yazdır
Nemrut Dağı'nı bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Abuzer Gelse, gazetecilere, Nemrut Dağı'nda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistleri buraya davet eden Gelse, "9 günlük bayram tatili münasebetiyle Kommagene destinasyonunun tamamında bir bayram yoğunluğu yaşanıyor. Nemrut Dağı'nda da de bir bayram yoğunluğu çok net bir biçimde görülüyor. Bayramın ilk gününden bugüne kadar elimizdeki verilere göre yaklaşık 8 bin civarında yerli, yabancı ziyaretçimizin Nemrut Dağı'ndaki kültürel miras alanımızı ziyaret ettiğini görüyoruz." bilgisini verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra da kentteki ören yerlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Gelse, "2023 Mayıs ve 2024 Mayıs aylarını karşılaştırdığımızda yaklaşık 4 kat yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında bir artış görmekteyiz. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor." diye konuştu.

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir yerdeyiz"

Ziyaretçilerden Şeyma Yağmur Yatgın, Nemrut Dağı'na ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini belirtti.

Coşkun Saygı da şu görüşlerini aktardı:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir yerdeyiz, böyle bir dağın tepesine muhteşem heykelleri koymak, böylesine büyük bir anıtı dikmek, akıl karı değil. Günümüz koşullarındaki teknolojiyle bile yapılamayacak bir şey bu. Yabancı turistlerin zaten ülkemize geldiğinde görmek için can attıkları bir yer burası. Kolay çıkılmıyor ama çok insan buradaki o mistik havayı fazlasıyla yerinde görebiliyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber