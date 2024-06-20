İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepekli ekmeğin fiyatına yüzde 60 oranında zam yapıldı.

Zamla normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 5 liradan 8 liraya çıkartılırken Halk Ekmek büfelerine "Ekmek 8 lira" yazıları asıldı.

Halk Ekmek büfesinin önünde ekmek almaya gelenler ile çalışanlar arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı.

Turgay Güler, AA muhabirine, her zaman halk ekmeği aldığını söyledi.

Güler, "Bugün geldim, çok şaşırdım, şoke oldum. Ekmek 5 liradan 8 lira olmuş." dedi.

İnsanların artık daha zor ekmek alacaklarını anlatan Güler, çok yüksek olan zammı hiç beklemediğini dile getirdi.

Ekmek fiyatlarının artışına tepki gösteren Mehmet Acar, böyle bir zam beklemediğini anlattı.

Acar, şu anda ekmeğin fiyatının çok yüksek olduğunu söyledi.

- "Bu sonuçta halk ekmeği, halkın ekmeği"

Ayşe Çelik, Halk Ekmek büfesi çalışanına tepki gösterdi.

Çelik, bu artışın iyi olmadığını kaydederek, "Birdenbire bu kadar olması gerçekten kötü. Haydi 6 lira olsun. Ben giderim, fırından alırım 10 liraya o zaman. İki lira için mi buraya geleceğim, bu çileyi çekeceğim? Bu sonuçta halk ekmeği, halkın ekmeği." diye konuştu.

Fuat Kışkır da 30 senedir Halk Ekmek büfelerinden alışveriş yaptığını aktararak, "Bu ekmeği neticede devletin bir kurumu yönetiyor. Bunu kar amacıyla satmamaları lazım. Bazı insanlar alamıyor, imkanı yetmiyor ama neticede bunun hizmet olması gerekir." ifadelerini kullandı.

- Ekmeğe en son 26 Temmuz 2023'te zam yapıldı

Normal ve kepekli ekmeğin fiyatı, en son 26 Temmuz 2023'te yüzde 66,6 oranında artırılmıştı.

İstanbul'da normal ve kepekli ekmek dışındaki diğer ürünlere yüzde 125'e varan oranlarda zam ise en son 17 Mayıs'ta yapılmıştı.

Tarife kapsamında organik tam buğday ekmeği 25 liradan 40 liraya, tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya, çok tahıllı ekmek 22,5 liradan 35 liraya, çavdarlı ekmek 20 liradan 40 liraya, ruşeymli ekmek 20 liradan 30 liraya, tost ekmeği 20 liradan 45 liraya, kepekli tost ekmeği 20 liradan 35 liraya, hamburger ekmeği 18,5 liradan 40 liraya, sandviç ekmeği 18,5 liradan 40 liraya, tam buğday unlu sandviç ekmeği 17,5 liradan 25 liraya yükseltilmişti.