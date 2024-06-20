Dur ihtarına uymadı, namaz kılma bahanesiyle camiden kaçtı

Mehmet Ali Paşa Mahallesi tramvay yolu üzerinde trafik polislerinin yaptığı uygulama sırasında dur ihtarına uymayan motosikletli abi, kardeş kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası neticesinde abi kaçarken, kardeşi ise Mimar Sinan Cami önünde yakalandı. Yakalanan şahıs, camide namaz kılma bahanesi ile içeri girerek arka kapıdan kaçtı. Polis ekipleri hızlı davranarak kaçan kardeşi tekrardan yakaladı.

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