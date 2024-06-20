Çanakkale'de ormana sıçrayan yangının ilerlemesi durduruldu

Mahalledeki 3 katlı bir ev, ahır ve yem deposu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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