Kazada ölen annenin ardından kızı da hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza dün Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan Y.Y. idaresindeki 06 EC 4436 plakalı otomobil, şerit değiştirirken A.E. idaresindeki 43 SE 162 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 EC 4436 plakalı otomobilde bulunan Cemile Yalçıner (80) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Hülya Gülsever (55) de kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hülya Gülsever'in kazada ölen Cemile Yalçıner'in kızı olduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.