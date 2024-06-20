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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu geçişi rahat

Kurban Bayramı tatilinin 6'ncı gününde vatandaşlar, gittikleri memleketleri ve tatil yörelerinden dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikametinde ise trafik rahat şekilde ilerliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 19:51, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 20:02
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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı: Bolu geçişi rahat

9 günlük bayram tatilinin 6'ncı gününde vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor. Bayram tatili sebebiyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı. Aralıklarla yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğunun pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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