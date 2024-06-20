Bursa'daki orman yangını köyleri tehdit ediyor

Yangın, saat 14.30 sıralarında Büyükorhan ilçesi Demirler ile Bademlik mevkiisi arasında bulunan tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan 4 helikopter, 2 uçak ve karadan arazözler ile müdahale edilmeye başlandı. Yangın Büyükorhan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi ile Harmancık ilçeleri arasında bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevlerin bölgedeki Veletler, Çökene, Tekerler köylerini tehdit ettiği öğrenildi.