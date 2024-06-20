Kocaeli'de bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net