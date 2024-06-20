Kocaeli'de bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 21:11, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 21:13
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.
Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.