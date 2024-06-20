Kocaeli'de cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cipin çarptığı kaldırımdaki 2 yaya öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Haziran 2024 23:14, Son Güncelleme : 20 Haziran 2024 23:30
D-130 kara yolu Ömer Türkçakal Bulvarı'nda seyreden G.K. idaresindeki 41 GK 691 plakalı cip, S.A'nın kullandığı 41 ACR 774 plakalı otomobile çarpıp ardından kaldırımdaki Muhammet Ali K. (24) ile Ayberk E'ye (21) çarparak devrildi.
Çarpmanın şiddetiyle yayalar yolun kenarında otoparka savruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yayaların olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cipin sürücüsü G.K. ekiplerce gözaltına alındı.