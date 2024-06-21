21 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Bakanları Toplantısı'na video konferans ile katılacak.

(Ankara/09.50)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin satın alma gücü paritesinin geçici sonuçları ile hane halkı nihai tüketim harcamalarını, nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. E Grubu'nda Slovakya-Ukrayna, D Grubu'nda ise Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak.

(Düsseldorf/16.00/Berlin/19.00/Leipzig/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz'le yapacağı ikinci maçın hazırlıklarını kamp yaptığı tesislerde tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, Dortmund'da karşılaşmanın yapılacağı BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Barsinghausen/12.00/Dortmund/20.45)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

(Bangkok/16.30)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde üçüncü maçını Sırbistan ile yapacak.

(Lübliyana/21.30