Kocaeli'de cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cipin çarptığı kaldırımdaki 2 yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 07:35, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 07:30
D-130 kara yolu Ömer Türkçakal Bulvarı'nda seyreden G.K. idaresindeki cip, S.A'nın kullandığı otomobile çarpıp ardından kaldırımdaki Muhammet Ali K. (24) ile Ayberk E'ye (21) çarparak devrildi.
Çarpmanın şiddetiyle yayalar yolun kenarında otoparka savruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yayaların olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cipin sürücüsü G.K. ekiplerce gözaltına alındı.