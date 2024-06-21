Gaziantep'te gölete giren iki kardeşten biri boğuldu

Gaziantep'te serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla Nurdağı ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Göleti'ne giren Ömer Faruk Tarhan (18) ve kardeşi Fatih Mehmet Tarhan (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çocukların arkadaşları Fatih Mehmet Tarhan'ı kurtarmayı başardı ancak kardeşi Ömer Faruk Tarhan gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren Fatih Mehmet Tarhan'ı Gaziantep'teki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Gaziantep Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin (SAK) de yer aldığı ekip, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında Ömer Faruk Tarhan'nın cansız bedenine ulaştı.