2 yaşındaki çocuğa amcasının kullandığı araç çarptı
Şanlıurfa'da 2 yaşındaki çocuk, amcasının kullandığı otomobilin geri manevra yaparken çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 19:11, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 19:14
Suruç ilçesinin Remel Mahallesi'nde evinin önünde 63 ACF 605 plakalı otomobiliyle geri manevra yapan N.A, aracın arkasındaki yeğeni E.A'ya (2) çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Amca N.A, gözaltına alındı.,