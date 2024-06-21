İzmir Bergama'da orman yangını

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

İZMİR / BERGAMA

İzmir'in Bergama ilçesi Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı evler ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.

Jandarma ekiplerinin mahalle sakinlerini tehlike geçene kadar meydanda bir arada tuttuğu öğrenildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.