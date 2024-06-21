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Borsadan haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 10.771,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 18:40, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 18:47
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Borsadan haftalık kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,4 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamlarken, 10.771,36 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,55 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,32 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin temkinli açıklamaları ve Avrupa'daki seçim belirsizliklerinin etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Bugün Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altında geldiğine dikkati çeken analistler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçime gitme kararının özellikle Avrupa piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtığını ve yatırımcıların ekonomik toparlanmanın aşırı sağcı liderler tarafından bastırılabileceği endişesine yol açtığını söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve dış ticaret dengesinin izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Japonya'da işsizlik oranı ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

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