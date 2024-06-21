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Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra'da Deutche Bank toplantısında yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye'nin pozitif ayrıştığını belirten yatırımcılar, toplantıda önümüzdeki dönemde yatırımlarını artıracaklarını ifade etti.

Haber Giriş : 21 Haziran 2024 10:45, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:47
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Bakan Şimşek, Londra'da yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Londra'da Deutche Bank tarafından düzenlenen toplantıda yatırımcılarla bir araya gelirken, katılımcılar gelişmekten olan ülkeler arasında Türkiye'nin pozitif ayrıştığı yönünde görüş belirttiler.

Katılımcıların verdiği bilgiye göre Deutsche Bank'ın Londra'da gerçekleştirdiği yıllık toplantıda 50 trilyon euro değerinde fon yöntenen 150'den fazla yatırımcı yer aldı.

Toplantıda Şimşek, Türkiye ekonomisinde geçen 12 ayda yapılanlar ve gelecek bir yıl ile uzun dönemde atılması olası adımlar hakkında bilgi verdi.

Reuters'a bilgi veren bir katılımcı, toplantıya katılan yatırımcıların ekonomi politikalarındaki değişim ardından "Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştığını" ifade ettiklerini söyledi.

Ayrıca aralarında Deutsche Bank yöneticilerinin de olduğu pekçok katılımcı toplantıda önümüzdeki dönemde Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını ifade etti.

Bakan Şimşek dün Londra'da düşünce kuruluşu Chatham House tarafından düzenlenen etkinlikte de konuşmuştu.

Şimşek, bu toplantıda "Para politikasını baştan inşa etmek biraz zaman aldı. Şu an sürdürülebilir, güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz" demişti.

Katılımcıların verdiği bilgilelere göre toplantılarda Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu'dan sabit getirili menkul kıymetler, hisse senedi, altyapı ve girişim sermayesi yatırımcıları yer aldı.

Kaynak: REUTERS

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