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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 Hac Organizasyonu kapsamında depremzede, hasta veya yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra kalabalıktan veya kaybolmaktan korkan hacılar için manevi destek danışmanı görevlendirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 11:22, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:24
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Mühtedi Çalışmaları ve Yurtdışı Sosyal İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanı Sevde Düzgüner, yaptığı açıklamada, Fetva ve İrşat Ekip Başkanlığı olarak 2024 Hac Organizasyonu kapsamında fetva, irşat ve manevi destek konularında hizmet verdiklerini belirtti.

Düzgüner, fetva hizmetlerinde haccın yapılması, irşatta haccın bireyler üzerindeki etkisini ele alırken manevi destek hizmetini ise bu sene ilk defa uygulamaya koyduklarını vurguladı.

Bu hizmetlerin Diyanet İşleri Başkanlığının yurt genelindeki hizmetlerinin hacca taşınmasıyla ortaya çıktığını belirten Düzgüner, başkanlık bünyesinde özel eğitimlerle yetiştirilen manevi danışmanların hastane, yurtlar veya cezaevleri gibi pek çok farklı kurumda görev yaptığını söyledi.

Düzgüner, "Zor ve sıkıntılı zamanlardan geçerken inancından, maneviyatından güç alan insanların yanlarında olup onlara profesyonel destek hizmeti sağlıyorlar." dedi.

"Her an onların yanında olduklarını hissettirdiler"

Manevi destek hizmetlerinin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da bölgede verildiğini hatırlatan Düzgüner, hacda da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hastanelerde manevi destek hizmeti verdiklerini belirtti.

Bununla birlikte deprem bölgesinden gelen kafilelere yönelik de söz konusu hizmeti kutsal topraklarda sürdürdüklerini dile getiren Düzgüner, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş ve Hatay gibi depremin yıkıcı etkilerinin olduğu şehirlerden gelen kafilelere özel manevi danışman atandı. Bu yılki uygulamada 12 kafilenin kendileriyle özel ilgilenen manevi danışmanı oldu. Danışmanlar daha önce bu alanda çalışmış, 8-10 yıllık tecrübeye sahip kişilerden özel olarak seçildi. Bu manevi danışmanlar kafilelerini kutsal topraklarda güllerle karşıladı, onların kaldıkları otellerde kaldı, onlarla yemek yedi, tavafa gitti. Her an onların yanında olduklarını hissettirdiler."

Kaybolma korkusu yaşayanlar da bu hizmete başvurdu

Düzgüner, bunların dışında kısa süre önce veya hac ibadeti sırasında yakınlarını kaybeden kişilere de manevi destek danışmanı görevlendirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ayrıca Kabe'ye gidip-gelirken kaybolma korkusu yaşayan, kalabalık nedeniyle korkan hacılarımız oldu. Bu tür olumsuz tecrübelerle mücadele konusunda da manevi destek hizmetine başvurdu."

Bine yakın görüşme yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hastaneden cerrahi mücadele gerekliliği nedeniyle Suudi Arabistan'a ait hastanelere sevk edilen hastalara yönelik de söz konusu hizmeti verdiklerine işaret eden Düzgüner, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilk defa hayata geçirilen uygulamadan hacı adaylarımız çok memnun kaldı. Artık hac kafileleri yurda dönmeye başladı. Bu destekten yararlanan vatandaşlarımız memnuniyetlerini, manevi destek danışmanlarımıza 'Seni bana Allah gönderdi' ifadesini kullanarak belirtiyor. Bunu sıklıkla duyuyoruz. İnsan yoğun duygular yaşayıp içinden çıkamadığı zamanlarda dışarıdan sadece kendisi için gelmiş, onu sakinleştiren, dua eden birisiyle karşılaştığında buranın maneviyatının da etkisiyle onun üzerinden daha kolay geliyor. Bu çalışma bu sene başladı, bundan sonra da gelişerek devam edeceğini umuyoruz."

Düzgüner, manevi destek hizmetinin birebir, grup ve toplu görüşmeler şeklinde yapıldığını belirterek, "Şu ana kadar ekiplerimiz bine yakın görüşme yaptı." dedi.

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