Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 11:58, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 11:59
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.