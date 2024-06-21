Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını açıkladı.

Açıklamada Ermenistan'ın Gazze'de derhal ateşkese yönelik Birleşmiş Milletler'in kararını desteklediği ve Filistin ile İsrail arasındaki çatışmada iki devletli çözümden yana olduğu belirtildi.

Ermenistan devlet radyosunun Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, bakanlık açıklamasında karar, "Ermenistan, uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Filistin devletini tanıyor" ifadeleri kullanılarak duyuruldu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında, İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Filistin devletinin barışa giden tek yol" olduğunu söylemişti.