Net rezervlerde iyileşme sürüyor

Swap hariç net rezervler seçim öncesinde -65 milyar dolara kadar gerilemişti.

Yerel seçimlerden bu yana swap hariç net rezervlerdeki toparlanma 76,9 milyar dolara yükseldi.

Böylece net rezervler 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Öncü verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 14 Haziran haftası itibarıyla 5,4 milyar daha artış gösterdi.

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