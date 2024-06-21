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Türkiye'de toplam kurulu gücün yüzde 57,2'si yenilenebilir enerjiden

Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 12 Haziran itibarıyla toplam kurulu gücün yüzde 57,2'sine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 13:20, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 12:43
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Türkiye'de toplam kurulu gücün yüzde 57,2'si yenilenebilir enerjiden

Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü bu dönemde 110 bin 339 megavata ulaştı. Toplam kurulu güç içerisinde en yüksek yenilenebilir enerji kapasitesi ile ilk sırada 23 bin 855 megavatla barajlı hidroelektrik santralleri yer alıyor. Bunu 14 bin 994 megavatla güneş enerjisi santralleri, 12 bin 194 megavatla rüzgar santralleri takip ediyor.

Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokülte 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji 1691 megavat kapasite ile kurulu güce katkıda bulunuyor.

Böylelikle, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 12 Haziran itibarıyla toplam kurulu gücün yüzde 57,2'sine ulaştı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji haritasında, İzmir rüzgar, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik ve İstanbul biyokütle kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aşarken, kurulu güç kaynak ve il bazında farklılıklar gösteriyor.

Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyada 11. sırada

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artarken dünya sıralamasında da ilk 10 ülke arasına girme çabası devam ediyor.

Güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal kaynakları dahil tüm kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket eden Türkiye, sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğu yüzde 1'in altında olmasına rağmen, 2053 itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) yayımladığı yenilenebilir enerji kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izliyor.

Yenilenebilir kurulu gücü sıralamasında Brezilya'yı Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya takip ediyor. Daha önceki sıralamada 12'nci olan Türkiye, 11'inci sırada yer alıyor.

Öte yandan, teknolojik gelişmeleri sistemine dahil etmeyi hedefleyen Türkiye'de 2022 sonundan itibaren tahsis edilen toplam 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi projeleri için 10 yıl içinde 19 milyar avroluk yatırım yapılacağı hesaplanıyor.

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