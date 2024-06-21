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Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan'dan itibaren yüksek hızlı (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde uygulanmaya başlanan emeklilere yüzde 10 indirimin kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 13:39, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 12:50
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Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının emekli yılı ilan edildiğini belirterek, "Son 22 yılda ulaşım altyapısına 275 milyar dolar yatırım yaptık. Türkiye güçlendi, büyüdü. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ulaşım altyapısı, Milli savunma, teknoloji ve uzay olmak üzere ileri teknoloji gerektiren birçok ilke hep birlikte imza attık. Bu günleri hazırlayan, bu başarılarda imzası olan Türkiye Yüzyılı' nın emektarları emeklilerimiz için trenlerimizde 1 Nisan'dan itibaren yüzde 10 indirim uygulaması başlattık."

"62 BİN EMEKLİMİZ TRENLERDEKİ YÜZDE 10 İNDİRİMDEN FAYDALANDI"

Çalışma hayatına bir ömür veren emeklilerimizin maddi yükünü hafifletmeyi, sosyal ve kültürel yaşama katılmalarını sağlamayı amaçladığımız yüzde 10 indirim kampanyasından 1 Nisan'dan bu yana 62 bin emekli vatandaşın faydalandığını ifade edem Bakan Uraloğlu, "Akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak yüksek hızlı trenleri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız Nisan ayının başından bu yana yüksek hızlı trenlerle 37 bin 500, anahat trenleri ile 10 bin 321, bölgesel trenlerle ise 14 bin 240 emeklimiz yolculuk yaptı." dedi.

"EMEKLİLERİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI' NIN MİMARI, BAŞIMIZIN TACI"

Emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içerisinde yer almaları, toplumdan kopmamaları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak her türlü tedbiri almaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olan emeklilerimiz başımızın tacıdır. Onları trenlerimizde misafir etmekten mutluluk duyarken, trenlerimizde konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri içinde her türlü tedbiri alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz turuncu masa uygulamasıyla yaşlı veya hareket kısıtlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz."

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