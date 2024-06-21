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Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Haziran 2024 14:45, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 15:36
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Hatay'da devrilen pikaptaki 21 tarım işçisi yaralandı

Sürücüsü öğrenilemeyen pikap, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen 1 işçi, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan 20 işçiye ise kaza yerinde müdahale edildi.

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